Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kusama üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kusama üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KSM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KSM Qiymət Məlumatları

KSM nədir

KSM Whitepaper

KSM Rəsmi Veb-saytı

KSM Tokenomikası

KSM Qiymət Proqnozu

KSM Qiymət Tarixçəsi

KSM Alış Bələdçisi

KSM / Fiat Valyuta Çevirən

KSM Spot

KSM USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Kusama (KSM) texniki analizi

Bugünkü Kusama (KSM) texniki analizi

Kusama analizi səhifəsi KSM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kusama analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kusama (KSM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,877---3,04%-7,91%-43,17%
Kusama qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kusama texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kusama anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 19
Neytral 1
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 1Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,8746
2,8743
R2
2,8743
2,8739
R1
2,8736
2,8737
PP
2,8733
2,8733
S1
2,8726
2,8729
S2
2,8723
2,8727
S3
2,8716
2,8723

Kusama bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,15M
$1,61 M
$1,76 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,15 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kusama kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKSMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M2,90
2026-08-18-$0,01 M2,86
2026-08-17-$0,02 M2,88
2026-08-16-$0,02 M2,93
2026-08-15-$0,01 M2,92

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kusama haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kusama (KSM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kusama qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KSM/USDT
$2,872
$2,872$2,872
+0,59%
21.39K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KSM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 2,877 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.