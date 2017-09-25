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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kyber Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kyber Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KNC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Kyber Network (KNC) texniki analizi

Bugünkü Kyber Network (KNC) texniki analizi

Kyber Network analizi səhifəsi KNC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kyber Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kyber Network (KNC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1006---2,15%-8,88%-30,34%
Kyber Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kyber Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kyber Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 8
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 4Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1005
0,1005
R2
0,1005
0,1004
R1
0,1004
0,1004
PP
0,1004
0,1004
S1
0,1003
0,1003
S2
0,1003
0,1003
S3
0,1002
0,1003

Kyber Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,73M
$10,52 M
$11,25 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kyber Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKNCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,10
2026-08-18-$0,02 M0,10
2026-08-17$0,02 M0,10
2026-08-16-$0,01 M0,10
2026-08-15$0,02 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kyber Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kyber Network (KNC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kyber Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KNC/USDT
$0,1006
$0,1006$0,1006
+0,90%
509.11K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KNC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0,1006 USD

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