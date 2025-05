KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

AdKNC

SıralamaNo.469

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.60%

Dövriyyə Təklifi187,182,627.8231483

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat240,097,869.36187205

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2017-09-25 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.5 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.715659905177939,2022-04-28

Ən Aşağı Qiymət0.25991972993251367,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

