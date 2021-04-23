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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KuCoin Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KuCoin Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü KuCoin Token (KCS) texniki analizi

Bugünkü KuCoin Token (KCS) texniki analizi

KuCoin Token analizi səhifəsi KCS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda KuCoin Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

KuCoin Token (KCS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$6,5654---1,70%-0,93%-18,13%
KuCoin Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

KuCoin Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKCSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M6,59
2026-08-18$0,00 M6,62
2026-08-17$0,00 M6,52
2026-08-16$0,00 M6,55
2026-08-15$0,00 M6,55

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KuCoin Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

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Leverecli KCS uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də KCS USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də KuCoin Token (KCS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı KuCoin Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KCS/USDT
$6,565
$6,565$6,565
-0,83%
8.22K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KCS / USD Kalkulyatoru

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KCS
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USD
USD

1 KCS = 6,5654 USD

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