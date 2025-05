KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

AdKCS

SıralamaNo.61

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0004%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.36%

Dövriyyə Təklifi125,002,999.85133564

Maksimum Təklif200,000,000

Ümumi Təchizat142,502,999.85133564

Dövriyyə Faizi0.625%

Buraxılış Tarixi2021-04-23 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi28.795176559830317,2021-12-01

Ən Aşağı Qiymət0.336503927826,2019-01-31

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatKuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.