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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KAIA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KAIA Qiymət Məlumatları

KAIA nədir

KAIA Whitepaper

KAIA Rəsmi Veb-saytı

KAIA Tokenomikası

KAIA Qiymət Proqnozu

KAIA Qiymət Tarixçəsi

KAIA Alış Bələdçisi

KAIA / Fiat Valyuta Çevirən

KAIA Spot

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Bugünkü Kaia (KAIA) texniki analizi

Bugünkü Kaia (KAIA) texniki analizi

Kaia analizi səhifəsi KAIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kaia analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kaia (KAIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02228---16,72%-29,14%-57,10%
Kaia qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kaia texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kaia anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02222
0,02222
R2
0,02222
0,02221
R1
0,02221
0,02221
PP
0,02221
0,02221
S1
0,0222
0,0222
S2
0,0222
0,0222
S3
0,02219
0,0222

Kaia bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$1,40 M
$1,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,42 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,38 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$0,68 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaia kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKAIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,02
2026-08-18-$0,01 M0,02
2026-08-17$0,08 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15-$0,07 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaia haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kaia (KAIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kaia qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KAIA/USDT
$0,02228
$0,02228$0,02228
-1,19%
2.82M (USDT)
KAIA/USDC
$0,02216
$0,02216$0,02216
-1,68%
2.46M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KAIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0,02228 USD

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