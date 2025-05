KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

SıralamaNo.102

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.19%

Dövriyyə Təklifi6,028,630,508.33305

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat6,028,630,527.404092

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-09-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.4150242710323301,2024-12-02

Ən Aşağı Qiymət0.09078462555226548,2025-04-07

İctimai BlokçeynKLAY

