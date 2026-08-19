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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jupiter üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jupiter üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

JUP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JUP Qiymət Məlumatları

JUP nədir

JUP Whitepaper

JUP Rəsmi Veb-saytı

JUP Tokenomikası

JUP Qiymət Proqnozu

JUP Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Jupiter (JUP) texniki analizi

Bugünkü Jupiter (JUP) texniki analizi

Jupiter analizi səhifəsi JUP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Jupiter analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Jupiter (JUP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1676---4,62%-14,41%-21,50%
Jupiter qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Jupiter texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Jupiter anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 4
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 2Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1675
0,1674
R2
0,1674
0,1674
R1
0,1674
0,1674
PP
0,1673
0,1673
S1
0,1673
0,1673
S2
0,1672
0,1673
S3
0,1672
0,1672

Jupiter bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$12,66 M
$12,67 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,18M
3 günlük aktiv alışlar
$0,60 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,78 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$1,95 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jupiter kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJUPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,17
2026-08-18$0,00 M0,17
2026-08-17$0,00 M0,17
2026-08-16-$0,07 M0,17
2026-08-15-$0,01 M0,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jupiter haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Jupiter (JUP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Jupiter qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JUP/USDT
$0,1675
$0,1675$0,1675
-0,47%
833.12K (USDT)
JUP/USDC
$0,1673
$0,1673$0,1673
-0,41%
316.42K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JUP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0,1676 USD

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