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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, JITO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, JITO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

JTO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JTO Qiymət Məlumatları

JTO nədir

JTO Rəsmi Veb-saytı

JTO Tokenomikası

JTO Qiymət Proqnozu

JTO Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü JITO (JTO) texniki analizi

Bugünkü JITO (JTO) texniki analizi

JITO analizi səhifəsi JTO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda JITO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

JITO (JTO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,5538---0,44%-7,69%+5,68%
JITO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

JITO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış JITO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 2
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,553
0,5529
R2
0,5529
0,5528
R1
0,5528
0,5528
PP
0,5527
0,5527
S1
0,5526
0,5526
S2
0,5525
0,5526
S3
0,5524
0,5525

JITO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
1,78M
$7,29 M
$5,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,37M
3 günlük aktiv alışlar
$1,79 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,42 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$4,94 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,91 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

JITO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJTOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,56
2026-08-18$0,11 M0,56
2026-08-17$0,23 M0,60
2026-08-16-$0,05 M0,59
2026-08-15-$0,07 M0,58

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

JITO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də JITO (JTO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı JITO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JTO/USDT
$0,5537
$0,5537$0,5537
-0,85%
115.84K (USDT)
JTO/USDC
$0,5534
$0,5534$0,5534
-0,91%
98.96K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JTO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 0,5538 USD

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