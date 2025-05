JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

AdJTO

SıralamaNo.105

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%5,92

Dövriyyə Təklifi333.176.181,9

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat999.999.726,1799437

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.608309380488856,2023-12-07

Ən Aşağı Qiymət0.5362303075154018,2023-12-07

İctimai BlokçeynSOL

TəqdimatJTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.