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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, JUST üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, JUST üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü JUST (JST) texniki analizi

Bugünkü JUST (JST) texniki analizi

JUST analizi səhifəsi JST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda JUST analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

JUST (JST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10737--+5,69%+11,13%+16,01%
JUST qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

JUST texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış JUST anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 20
Neytral 2
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,10754
0,10752
R2
0,10752
0,1075
R1
0,10749
0,10749
PP
0,10747
0,10747
S1
0,10744
0,10745
S2
0,10742
0,10744
S3
0,10739
0,10742

JUST bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$1,90 M
$2,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

JUST kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJSTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,13 M0,11
2026-08-18$0,20 M0,11
2026-08-17$0,08 M0,11
2026-08-16$0,38 M0,11
2026-08-15$0,34 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də JUST (JST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı JUST qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JST/USDT
$0,10737
$0,10737$0,10737
+0,28%
524.98K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0,10737 USD

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