JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

SıralamaNo.155

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.24%

Dövriyyə Təklifi9,900,000,000

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat9,900,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-04-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.00202 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.20825091,2021-04-05

Ən Aşağı Qiymət0.00476612780651,2020-05-09

İctimai BlokçeynTRX

