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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jasmy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jasmy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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JASMY Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Jasmy (JASMY) texniki analizi

Bugünkü Jasmy (JASMY) texniki analizi

Jasmy analizi səhifəsi JASMY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Jasmy analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Jasmy (JASMY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003487---12,98%-26,07%-38,96%
Jasmy qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Jasmy texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Jasmy anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003484
0,003484
R2
0,003484
0,003483
R1
0,003483
0,003483
PP
0,003483
0,003483
S1
0,003482
0,003482
S2
0,003482
0,003482
S3
0,003481
0,003482

Jasmy bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,43M
$11,58 M
$13,01 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
3 günlük aktiv alışlar
$1,62 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,75 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,34M
7 günlük aktiv alışlar
$4,32 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,66 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jasmy kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJASMYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,00
2026-08-18-$0,25 M0,00
2026-08-17-$0,14 M0,00
2026-08-16-$0,17 M0,00
2026-08-15-$0,04 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jasmy haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Jasmy (JASMY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Jasmy qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JASMY/USDT
$0,003487
$0,003487$0,003487
-2,27%
42.40M (USDT)
JASMY/USDC
$0,003491
$0,003491$0,003491
-2,54%
44.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JASMY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0,003487 USD

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