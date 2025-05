JASMY

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

AdJASMY

SıralamaNo.84

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi49,444,999,677.16958

Maksimum Təklif50,000,000,000

Ümumi Təchizat50,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.9888%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.99431527,2021-02-16

Ən Aşağı Qiymət0.002747024523852261,2022-12-29

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatCreate a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.