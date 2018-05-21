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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IoTeX Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, IoTeX Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü IoTeX Network (IOTX) texniki analizi

Bugünkü IoTeX Network (IOTX) texniki analizi

IoTeX Network analizi səhifəsi IOTX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda IoTeX Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

IoTeX Network (IOTX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002526---3,11%+10,54%-43,68%
IoTeX Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

IoTeX Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış IoTeX Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 8
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 2Alış 4
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 6Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002526
0,002526
R2
0,002526
0,002525
R1
0,002525
0,002525
PP
0,002525
0,002525
S1
0,002524
0,002524
S2
0,002524
0,002524
S3
0,002523
0,002524

IoTeX Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,02M
$2,05 M
$2,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

IoTeX Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıIOTXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

IoTeX Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də IoTeX Network (IOTX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı IoTeX Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
IOTX/USDT
$0,002526
$0,002526$0,002526
-0,43%
21.72M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

IOTX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0,002526 USD

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