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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Injective üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Injective üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Injective (INJ) texniki analizi

Bugünkü Injective (INJ) texniki analizi

Injective analizi səhifəsi INJ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Injective analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Injective (INJ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$4,146---9,77%-18,70%-15,74%
Injective qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Injective texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Injective anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
4,1463
4,1456
R2
4,1456
4,1452
R1
4,1453
4,145
PP
4,1446
4,1446
S1
4,1443
4,1442
S2
4,1436
4,144
S3
4,1433
4,1436

Injective bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,96M
$9,68 M
$10,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,93M
3 günlük aktiv alışlar
$11,71 M
3 günlük aktiv satışlar
$12,63 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,29M
7 günlük aktiv alışlar
$33,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$33,51 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Injective kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıINJUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,13 M4,14
2026-08-18-$0,18 M4,06
2026-08-17$0,42 M4,14
2026-08-16-$0,47 M4,13
2026-08-15$0,21 M4,20

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Injective haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Injective (INJ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Injective qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
INJ/USDT
$4,15
$4,15$4,15
+2,06%
136.36K (USDT)
INJ/USDC
$4,147
$4,147$4,147
+2,06%
14.57K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

INJ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4,146 USD

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