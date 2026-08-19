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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Immutable X üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Immutable X üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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IMX Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Immutable X (IMX) texniki analizi

Bugünkü Immutable X (IMX) texniki analizi

Immutable X analizi səhifəsi IMX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Immutable X analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Immutable X (IMX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0958---15,08%-23,06%-44,95%
Immutable X qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Immutable X texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Immutable X anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 5
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0958
0,0957
R2
0,0957
0,0956
R1
0,0956
0,0956
PP
0,0955
0,0955
S1
0,0954
0,0954
S2
0,0953
0,0954
S3
0,0952
0,0953

Immutable X bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
1,81M
$6,56 M
$4,74 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,31 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,35 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,57 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Immutable X kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıIMXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,10 M0,10
2026-08-18-$0,33 M0,10
2026-08-17-$0,01 M0,11
2026-08-16$0,00 M0,11
2026-08-15-$0,04 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Immutable X haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Immutable X (IMX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Immutable X qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
IMX/USDT
$0,0958
$0,0958$0,0958
-4,67%
594.79K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

IMX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0,0958 USD

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