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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Internet Computer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Internet Computer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Internet Computer (ICP) texniki analizi

Bugünkü Internet Computer (ICP) texniki analizi

Internet Computer analizi səhifəsi ICP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Internet Computer analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Internet Computer (ICP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,209---1,04%+3,22%-13,95%
Internet Computer qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Internet Computer texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Internet Computer anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,2116
2,2103
R2
2,2103
2,2091
R1
2,2086
2,2084
PP
2,2073
2,2073
S1
2,2056
2,2061
S2
2,2043
2,2054
S3
2,2026
2,2043

Internet Computer bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,55M
$10,36 M
$10,91 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,30M
3 günlük aktiv alışlar
$4,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,71 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
7 günlük aktiv alışlar
$11,99 M
7 günlük aktiv satışlar
$12,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Internet Computer kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıICPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M2,21
2026-08-18-$0,61 M2,21
2026-08-17-$0,44 M2,27
2026-08-16-$0,23 M2,28
2026-08-15-$0,10 M2,28

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Internet Computer haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Internet Computer (ICP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Internet Computer qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ICP/USDT
$2,209
$2,209$2,209
-0,09%
40.75K (USDT)
ICP/USDC
$2,206
$2,206$2,206
-0,13%
27.96K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ICP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2,209 USD

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