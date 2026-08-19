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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FTX Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FTX Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FTT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FTT Qiymət Məlumatları

FTT nədir

FTT Whitepaper

FTT Tokenomikası

FTT Qiymət Proqnozu

FTT Qiymət Tarixçəsi

FTT Alış Bələdçisi

FTT / Fiat Valyuta Çevirən

FTT Spot

FTT USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü FTX Token (FTT) texniki analizi

Bugünkü FTX Token (FTT) texniki analizi

FTX Token analizi səhifəsi FTT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FTX Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FTX Token (FTT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1988---0,26%-2,70%-38,59%
FTX Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FTX Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFTTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,20
2026-08-18-$0,08 M0,20
2026-08-17$0,00 M0,21
2026-08-16-$0,01 M0,21
2026-08-15$0,08 M0,21

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FTX Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FTX Token (FTT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FTX Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FTT/USDT
$0,1988
$0,1988$0,1988
-0,40%
337.55K (USDT)
FTT/USDC
$0,1984
$0,1984$0,1984
-0,50%
140.77K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FTT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0,1988 USD

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