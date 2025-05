FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

AdFTT

SıralamaNo.146

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4,01%

Dövriyyə Təklifi328 895 103,813207

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat328 895 103,813207

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi85.0168524,2021-09-09

Ən Aşağı Qiymət0.7507604069941584,2025-04-17

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatFTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.