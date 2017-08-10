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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Filecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Filecoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FIL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FIL Qiymət Məlumatları

FIL nədir

FIL Whitepaper

FIL Rəsmi Veb-saytı

FIL Tokenomikası

FIL Qiymət Proqnozu

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FIL Alış Bələdçisi

FIL / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Filecoin (FIL) texniki analizi

Bugünkü Filecoin (FIL) texniki analizi

Filecoin analizi səhifəsi FIL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Filecoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Filecoin (FIL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,6352---10,21%-11,39%-35,97%
Filecoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Filecoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFILUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,30 M0,63
2026-08-18-$0,99 M0,63
2026-08-17-$1,83 M0,67
2026-08-16-$0,31 M0,68
2026-08-15$0,27 M0,69

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Filecoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Filecoin (FIL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Filecoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FIL/USDT
$0,636
$0,636$0,636
+0,98%
2.05M (USDT)
FIL/USDC
$0,6347
$0,6347$0,6347
+0,79%
43.00K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FIL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FIL
FIL
USD
USD

1 FIL = 0,6352 USD

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