Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

SıralamaNo.51

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0005%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)18.42%

Dövriyyə Təklifi673,112,489

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,959,480,962

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2017-08-10 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi237.24182637,2021-04-01

Ən Aşağı Qiymət1.82924685424,2019-08-29

İctimai BlokçeynFIL

