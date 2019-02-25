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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FET üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FET üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü FET (FET) texniki analizi

Bugünkü FET (FET) texniki analizi

FET analizi səhifəsi FET gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FET analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FET (FET) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1214---10,21%-19,93%-37,75%
FET qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FET texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış FET anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 9
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 5Alış 9
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1215
0,1215
R2
0,1215
0,1214
R1
0,1214
0,1214
PP
0,1214
0,1214
S1
0,1213
0,1213
S2
0,1213
0,1213
S3
0,1212
0,1213

FET bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,62M
$14,72 M
$14,09 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,23M
3 günlük aktiv alışlar
$9,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$9,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,46M
7 günlük aktiv alışlar
$22,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$22,81 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FET kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFETUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,19 M0,12
2026-08-18-$0,65 M0,12
2026-08-17$0,56 M0,12
2026-08-16-$0,56 M0,12
2026-08-15-$1,17 M0,13

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FET haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FET (FET) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FET qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FET/USDT
$0,1214
$0,1214$0,1214
-0,24%
2.89M (USDT)
FET/USDC
$0,1215
$0,1215$0,1215
-0,08%
488.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0,1214 USD

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