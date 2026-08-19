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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ETHW üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ETHW üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ETHW Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ETHW Qiymət Məlumatları

ETHW nədir

ETHW Rəsmi Veb-saytı

ETHW Tokenomikası

ETHW Qiymət Proqnozu

ETHW Qiymət Tarixçəsi

ETHW Alış Bələdçisi

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Bugünkü ETHW (ETHW) texniki analizi

Bugünkü ETHW (ETHW) texniki analizi

ETHW analizi səhifəsi ETHW gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ETHW analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ETHW (ETHW) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2422--+2,88%+1,33%-13,97%
ETHW qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ETHW texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ETHW anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 4
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2426
0,2425
R2
0,2425
0,2425
R1
0,2425
0,2425
PP
0,2424
0,2424
S1
0,2424
0,2424
S2
0,2423
0,2424
S3
0,2423
0,2423

ETHW bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,15M
$4,72 M
$4,86 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ETHW kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıETHWUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,24
2026-08-18$0,02 M0,24
2026-08-17$0,00 M0,24
2026-08-16$0,00 M0,24
2026-08-15$0,00 M0,24

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ETHW haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ETHW (ETHW) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ETHW qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ETHW/USDT
$0,2422
$0,2422$0,2422
-0,85%
280.86K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ETHW / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETHW
ETHW
USD
USD

1 ETHW = 0,2422 USD

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