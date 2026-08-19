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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MULTIVERSX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MULTIVERSX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü MULTIVERSX (EGLD) texniki analizi

Bugünkü MULTIVERSX (EGLD) texniki analizi

MULTIVERSX analizi səhifəsi EGLD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MULTIVERSX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MULTIVERSX (EGLD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,725--+0,96%-12,58%-31,93%
MULTIVERSX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MULTIVERSX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MULTIVERSX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 3
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,7256
2,7253
R2
2,7253
2,7249
R1
2,7246
2,7247
PP
2,7243
2,7243
S1
2,7236
2,7239
S2
2,7233
2,7237
S3
2,7226
2,7233

MULTIVERSX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,00M
$6,06 M
$6,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
3 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,44 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$1,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MULTIVERSX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEGLDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M2,72
2026-08-18$0,04 M2,73
2026-08-17$0,05 M2,77
2026-08-16-$0,02 M2,66
2026-08-15-$0,02 M2,67

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MULTIVERSX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MULTIVERSX (EGLD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MULTIVERSX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EGLD/USDT
$2,725
$2,725$2,725
-0,10%
22.49K (USDT)
EGLD/USDC
$2,726
$2,726$2,726
0,00%
20.18K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EGLD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 2,725 USD

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