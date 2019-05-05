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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polkadot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polkadot üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Polkadot (DOT) texniki analizi

Bugünkü Polkadot (DOT) texniki analizi

Polkadot analizi səhifəsi DOT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Polkadot analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Polkadot (DOT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,7553---5,06%-7,32%-40,72%
Polkadot qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Polkadot texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Polkadot anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 6
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 1Alış 12
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,7549
0,7548
R2
0,7548
0,7546
R1
0,7545
0,7545
PP
0,7544
0,7544
S1
0,7541
0,7542
S2
0,754
0,7541
S3
0,7537
0,754

Polkadot bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$20,69 M
$20,90 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,60M
3 günlük aktiv alışlar
$21,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$21,97 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,44M
7 günlük aktiv alışlar
$47,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$46,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Polkadot kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDOTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,20 M0,76
2026-08-18-$0,96 M0,75
2026-08-17-$0,12 M0,76
2026-08-16-$0,23 M0,77
2026-08-15-$0,01 M0,78

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Polkadot haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Polkadot (DOT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Polkadot qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOT/USDT
$0,7551
$0,7551$0,7551
+0,81%
1.21M (USDT)
DOT/USDC
$0,755
$0,755$0,755
+0,70%
70.01K (USDT)
DOT/BTC
$0,00001171
$0,00001171$0,00001171
+1,21%
10.59K (USDT)
DOT/USD1
$0,7553
$0,7553$0,7553
+0,61%
74.42K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DOT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DOT
DOT
USD
USD

1 DOT = 0,7553 USD

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