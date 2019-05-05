Polkadot (DOT) Tokenomikası
Polkadot (DOT) Məlumatları
Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
Polkadot (DOT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Polkadot (DOT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Polkadot (DOT) Tokenin Dərin Analizi
DOT tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Polkadot’s token economics are designed to secure the network, incentivize participation, and enable decentralized governance. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms:
Issuance Mechanism
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Inflationary Model:
- DOT began with an initial supply of 1 billion tokens.
- The supply increases annually due to inflation, with the total supply reaching approximately 1.43 billion as of April 2024.
- The annual inflation rate is dynamic and is primarily determined by the network’s staking participation. When the “system staking rate” matches the “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of parachains), all new DOT is distributed to stakers. Otherwise, undistributed tokens are allocated to the treasury.
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Recent Circulating Supply:
- As of July 2025, the circulating supply is approximately 1.522 billion DOT, reflecting ongoing inflation and token unlocks.
Allocation Mechanism
- Staking:
- Over half of DOT’s supply is typically staked (historically 54–56%), securing the network and participating in governance.
- Parachain Slot Auctions:
- Projects bid DOT to secure parachain slots via candle auctions. Winning bids result in DOT being locked for the lease duration (up to 96 weeks).
- Community members can contribute DOT to crowdloans, supporting projects in slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease period and returned after expiration.
- Treasury:
- DOT not distributed as staking rewards is allocated to the treasury, which funds ecosystem development, bounties, and grants.
Usage and Incentive Mechanism
- Network Security:
- DOT is used for staking in the Nominated Proof-of-Stake (NPoS) system. Validators and nominators earn rewards based on their participation and performance.
- Governance:
- DOT holders can propose and vote on referenda, influencing protocol upgrades and treasury spending. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.
- Parachain Leasing:
- DOT is bonded (locked) to secure parachain slots, incentivizing long-term commitment to the network.
- Treasury Proposals, Bounties, and Tips:
- DOT is used to fund community initiatives, reward contributors, and incentivize ecosystem growth.
Locking Mechanism
- Staking:
- DOT staked for network security is subject to an unbonding period before it can be withdrawn.
- Parachain Slot Auctions:
- DOT used in winning bids (either self-funded or via crowdloans) is locked for the entire lease duration (up to 96 weeks).
- Governance Voting:
- Voting power can be increased by locking DOT for up to 896 days (32 periods), with longer locks yielding higher voting multipliers.
Unlocking Time
- Parachain Slot Leases:
- DOT is unlocked and returned to contributors at the end of the lease (e.g., 96 weeks). Unlocking events are staggered, with significant amounts released during major lease expirations (e.g., December 2025, May 2026).
- Staking:
- After initiating unbonding, DOT becomes available following the protocol-defined unbonding period.
- Governance:
- DOT locked for voting is released after the chosen lock period ends.
Token Distribution Table (Historical Example)
|Category
|Description
|Proportion (2022)
|Staking
|Securing the network, earning rewards
|54–56%
|Circulating
|Freely tradable, not staked or locked
|~44–46%
|Other
|Reserved, treasury, or otherwise allocated
|Smallest share
Note: Proportions fluctuate with network activity, staking participation, and slot auction cycles.
Key Implications
- Supply Dynamics:
- The gradual unlocking of DOT from parachain leases can impact circulating supply and market dynamics.
- Incentive Alignment:
- The inflationary model and staking rewards encourage active participation and long-term commitment.
- Governance Flexibility:
- Locking mechanisms for voting and parachain slots ensure that only committed stakeholders influence network direction.
Polkadot’s token economics are carefully structured to balance security, decentralization, and ecosystem growth, with dynamic mechanisms for issuance, allocation, and incentives. The locking and unlocking of DOT—especially through staking and parachain auctions—play a pivotal role in shaping the network’s economic landscape.
Polkadot (DOT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Polkadot (DOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DOT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DOT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 DOT = 3,591 USD