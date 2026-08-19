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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decred üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decred üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DCR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DCR Qiymət Məlumatları

DCR nədir

DCR Whitepaper

DCR Rəsmi Veb-saytı

DCR Tokenomikası

DCR Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Decred (DCR) texniki analizi

Bugünkü Decred (DCR) texniki analizi

Decred analizi səhifəsi DCR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Decred analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Decred (DCR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$11,399---12,20%-11,02%-36,36%
Decred qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Decred kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDCRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M11,34
2026-08-18-$0,03 M11,32
2026-08-17$0,01 M12,10
2026-08-16$0,02 M12,06
2026-08-15$0,00 M12,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Decred haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Decred (DCR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Decred qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DCR/USDT
$11,399
$11,399$11,399
+0,68%
8.28K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DCR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DCR
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USD
USD

1 DCR = 11,399 USD

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