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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CyberConnect üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CyberConnect üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü CyberConnect (CYBER) texniki analizi

Bugünkü CyberConnect (CYBER) texniki analizi

CyberConnect analizi səhifəsi CYBER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CyberConnect analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CyberConnect (CYBER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2899---5,73%-11,78%-40,02%
CyberConnect qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CyberConnect texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CyberConnect anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 5
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 2Alış 12
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2888
0,2888
R2
0,2888
0,2887
R1
0,2887
0,2887
PP
0,2887
0,2887
S1
0,2886
0,2886
S2
0,2886
0,2886
S3
0,2885
0,2886

CyberConnect bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
6,95M
$30,52 M
$23,57 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CyberConnect kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCYBERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,29
2026-08-18-$0,01 M0,29
2026-08-17-$0,03 M0,29
2026-08-16$0,01 M0,30
2026-08-15$0,00 M0,30

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CyberConnect haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CyberConnect (CYBER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CyberConnect qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CYBER/USDT
$0,2899
$0,2899$0,2899
0,00%
188.52K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CYBER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CYBER
CYBER
USD
USD

1 CYBER = 0,2899 USD

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