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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CASPER üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CASPER üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CSPR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CSPR Qiymət Məlumatları

CSPR nədir

CSPR Whitepaper

CSPR Rəsmi Veb-saytı

CSPR Tokenomikası

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CSPR Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü CASPER (CSPR) texniki analizi

Bugünkü CASPER (CSPR) texniki analizi

CASPER analizi səhifəsi CSPR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CASPER analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CASPER (CSPR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00268--+20,99%+40,97%-7,72%
CASPER qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CASPER texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CASPER anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 3
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0027
0,002699
R2
0,002699
0,002697
R1
0,002697
0,002697
PP
0,002696
0,002696
S1
0,002694
0,002694
S2
0,002693
0,002694
S3
0,002691
0,002693

CASPER bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,17M
$0,74 M
$0,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,26 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,26 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CASPER kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCSPRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,00
2026-08-18$0,06 M0,00
2026-08-17$0,46 M0,00
2026-08-16$0,17 M0,00
2026-08-15$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CASPER haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CASPER (CSPR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CASPER qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CSPR/USDT
$0,00268
$0,00268$0,00268
-12,13%
41.72M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CSPR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0,00268 USD

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