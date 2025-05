CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

SıralamaNo.237

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.05%

Dövriyyə Təklifi13,108,644,182

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat13,571,731,635

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-05-11 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.36330943,2021-05-12

Ən Aşağı Qiymət0.006247679314270495,2024-11-04

İctimai BlokçeynCSPR

Sektor

Sosial Media

