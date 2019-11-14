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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nervos Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Nervos Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Nervos Network (CKB) texniki analizi

Bugünkü Nervos Network (CKB) texniki analizi

Nervos Network analizi səhifəsi CKB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Nervos Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Nervos Network (CKB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0008085---4,80%-10,27%-44,09%
Nervos Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Nervos Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Nervos Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 2
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000809
0,000808
R2
0,000808
0,000808
R1
0,000808
0,000808
PP
0,000807
0,000807
S1
0,000807
0,000807
S2
0,000806
0,000807
S3
0,000806
0,000806

Nervos Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$7,62 M
$7,77 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nervos Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCKBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Nervos Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Nervos Network (CKB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nervos Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CKB/USDT
$0,0008089
$0,0008089$0,0008089
-0,71%
77.03M (USDT)
CKB/USDC
$0,0008092
$0,0008092$0,0008092
-0,60%
69.13M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CKB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0,0008085 USD

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