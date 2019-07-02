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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chiliz üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Chiliz üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CHZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CHZ Qiymət Məlumatları

CHZ nədir

CHZ Whitepaper

CHZ Rəsmi Veb-saytı

CHZ Tokenomikası

CHZ Qiymət Proqnozu

CHZ Qiymət Tarixçəsi

CHZ Alış Bələdçisi

CHZ / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Chiliz (CHZ) texniki analizi

Bugünkü Chiliz (CHZ) texniki analizi

Chiliz analizi səhifəsi CHZ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Chiliz analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Chiliz (CHZ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01192---6,37%-19,08%-73,70%
Chiliz qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Chiliz texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Chiliz anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 17
Neytral 7
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01186
0,01186
R2
0,01186
0,01185
R1
0,01185
0,01185
PP
0,01185
0,01185
S1
0,01184
0,01184
S2
0,01184
0,01184
S3
0,01183
0,01184

Chiliz bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,14M
$6,29 M
$6,15 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,70 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,67 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$1,50 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,54 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Chiliz kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCHZUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18-$0,12 M0,01
2026-08-17$0,02 M0,01
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,12 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Chiliz haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Chiliz (CHZ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Chiliz qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CHZ/USDT
$0,01192
$0,01192$0,01192
-0,25%
9.11M (USDT)
CHZ/USDC
$0,01191
$0,01191$0,01191
-0,50%
4.65M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CHZ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0,01192 USD

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