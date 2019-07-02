CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

AdCHZ

SıralamaNo.141

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.27%

Dövriyyə Təklifi9,622,766,246

Maksimum Təklif

Ümumi Təchizat9,622,766,246

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-07-02 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.89147509,2021-03-13

Ən Aşağı Qiymət0.0040007649349,2019-09-27

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatChiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Sektor

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etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.

MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.
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Açıq Mövqelər (0)
MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.
CHZ/USDT
Chiliz
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24 saat Ən Yüksək
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24 saat Ən Aşağı
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24 saat Həcm (CHZ)
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24 saat Məbləğ (USDT)
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Qrafik
Əmr Kitabçası
Bazar Ticarətləri
Məlumatlar
Açıq Əmrlər（0）
Əmr Tarixçəsi
Ticarət Tarixçəsi
Açıq Mövqelər (0)
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