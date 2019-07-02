CHZ
Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
AdCHZ
SıralamaNo.141
Bazar Dəyəri$0.00
Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00
Bazar Payı0.0001%
Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.27%
Dövriyyə Təklifi9,622,766,246
Maksimum Təklif∞
Ümumi Təchizat9,622,766,246
Dövriyyə Faizi%
Buraxılış Tarixi2019-07-02 00:00:00
Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.89147509,2021-03-13
Ən Aşağı Qiymət0.0040007649349,2019-09-27
İctimai BlokçeynETH
TəqdimatChiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
Sektor
Sosial Media
etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.