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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Celer Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Celer Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CELR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CELR Qiymət Məlumatları

CELR nədir

CELR Whitepaper

CELR Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Celer Network (CELR) texniki analizi

Bugünkü Celer Network (CELR) texniki analizi

Celer Network analizi səhifəsi CELR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Celer Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Celer Network (CELR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001983---0,51%+19,96%-23,20%
Celer Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Celer Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Celer Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 4
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001979
0,001978
R2
0,001978
0,001978
R1
0,001978
0,001978
PP
0,001977
0,001977
S1
0,001977
0,001977
S2
0,001976
0,001977
S3
0,001976
0,001976

Celer Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,49M
$6,33 M
$6,83 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Celer Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCELRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,02 M0,00
2026-08-16$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Celer Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Celer Network (CELR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Celer Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CELR/USDT
$0,001984
$0,001984$0,001984
-0,65%
26.99M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CELR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0,001983 USD

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