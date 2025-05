CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

AdCELR

SıralamaNo.440

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.16%

Dövriyyə Təklifi7,783,424,106.9912

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.7783%

Buraxılış Tarixi2019-03-19 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.0067 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.19869033851597,2021-09-26

Ən Aşağı Qiymət0.00101410762651,2020-03-16

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.