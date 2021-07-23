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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Coin98 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Coin98 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Coin98 (C98) texniki analizi

Bugünkü Coin98 (C98) texniki analizi

Coin98 analizi səhifəsi C98 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Coin98 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Coin98 (C98) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01383---0,65%+9,84%-30,47%
Coin98 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Coin98 texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Coin98 anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 10
Neytral 11
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 6Neytral 5Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01382
0,01382
R2
0,01382
0,01381
R1
0,01381
0,01381
PP
0,01381
0,01381
S1
0,0138
0,0138
S2
0,0138
0,0138
S3
0,01379
0,0138

Coin98 bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,99M
$11,15 M
$13,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,16 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Coin98 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıC98USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,05 M0,01
2026-08-17-$0,05 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Coin98 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Coin98 (C98) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Coin98 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
C98/USDT
$0,01383
$0,01383$0,01383
-0,43%
4.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

C98 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0,01383 USD

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