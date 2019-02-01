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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BitTorrent üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BitTorrent üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BTT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTT Qiymət Məlumatları

BTT nədir

BTT Whitepaper

BTT Rəsmi Veb-saytı

BTT Tokenomikası

BTT Qiymət Proqnozu

BTT Qiymət Tarixçəsi

BTT Alış Bələdçisi

BTT / Fiat Valyuta Çevirən

BTT Spot

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Bugünkü BitTorrent (BTT) texniki analizi

Bugünkü BitTorrent (BTT) texniki analizi

BitTorrent analizi səhifəsi BTT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BitTorrent analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BitTorrent (BTT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0000002616---0,35%-3,97%-18,84%
BitTorrent qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BitTorrent kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBTTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BitTorrent haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BitTorrent (BTT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BitTorrent qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BTT/USDT
$0,0000002616
$0,0000002616$0,0000002616
+0,03%
226.52B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BTT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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BTT
USD
USD

1 BTT = 0,000000 USD

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