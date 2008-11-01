Bitcoin (BTC) Tokenomikası
Bitcoin (BTC) Məlumatları
Bitcoin 2008-ci ildə rəşid edilmiş və 2009-cu ildə açıq mənbəli proqram təminatı şəklində buraxılmış bir ödəniş sistemi və digər ödəniş sistemi icazə verən sibirdir un bir rəqəmsal varlıqdır və Satoshi Nakamoto tərəfindən icad olunmuşdur. Sistem hədd-havi-şəhər metodu kimi təqdim edilmişdir; istifadəçilər bir aracısız bir şəkildə ödənişlərini həyata keçirə bilərlər.
Bitcoin (BTC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Bitcoin (BTC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Bitcoin (BTC) Tokenin Dərin Analizi
BTC tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Issuance Mechanism
Bitcoin’s issuance is governed by its Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners compete to solve complex cryptographic puzzles (SHA-256 hashing), and the first to solve each block is rewarded with newly minted BTC (block reward) plus transaction fees. The issuance rate is not constant: it is subject to a “halving” event every 210,000 blocks (roughly every four years), which reduces the block reward by 50%. This process continues until the maximum supply of 21 million BTC is reached, projected around the year 2140. The most recent halving occurred on April 19, 2024, reducing the block reward to 3.125 BTC per block.
Allocation Mechanism
All newly issued BTC are allocated exclusively to miners as block rewards for successfully adding new blocks to the Bitcoin blockchain. There is no pre-mine, foundation, or team allocation—distribution is entirely meritocratic and based on computational work.
Usage and Incentive Mechanism
BTC serves as:
- A peer-to-peer digital currency for payments and value storage.
- The unit for settling network transaction fees.
- The incentive for miners to secure the network and validate transactions.
Miners are incentivized by:
- Block rewards (newly minted BTC).
- Transaction fees included in each block.
This dual-incentive structure ensures network security and transaction processing. As block rewards diminish over time, transaction fees are expected to become the primary incentive for miners.
Locking Mechanism
Bitcoin’s base protocol does not natively implement token locking for issuance or allocation. However, locking mechanisms are fundamental to Bitcoin’s scripting system:
- UTXO Model: Each transaction output is “locked” to a specific script (usually a public key hash). Only the holder of the corresponding private key can “unlock” and spend the output.
- Time Locks: Bitcoin supports time-based locking via
nLockTimeand
CheckLockTimeVerify(CLTV) or
CheckSequenceVerify(CSV), allowing users to create outputs that cannot be spent until a certain block height or timestamp.
- Programmable Layers: In DeFi and sidechain applications, BTC can be locked in smart contracts or bridges, enabling wrapped BTC or staking (e.g., Babylon, Stacks, Core, etc.).
Unlocking Time
- Block Rewards: There is a 100-block maturity period before newly mined BTC can be spent by miners, serving as a security measure against chain reorganizations.
- Scripted Locks: Unlocking times for time-locked outputs are determined by the conditions set in the locking script (e.g., a specific block height or timestamp).
- Programmable Layers: Unlocking times for BTC locked in bridges or DeFi protocols depend on the rules of those protocols.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Details / Example
|Issuance
|Proof-of-Work mining, halving every 210,000 blocks
|Block reward: 3.125 BTC (as of April 2024), halves every ~4 years, max supply 21M BTC
|Allocation
|Block rewards to miners
|No pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage & Incentives
|Payments, value storage, transaction fees, miner rewards
|Miners earn block rewards + transaction fees
|Locking
|UTXO model, time locks, programmable layer locks
|Outputs locked to scripts; time locks via CLTV/CSV; DeFi/bridges lock BTC for wrapped assets
|Unlocking
|100-block maturity for block rewards; script-defined for time locks; protocol-defined for DeFi
|Block rewards spendable after 100 blocks; time locks unlock at set block/time; DeFi per protocol
Additional Insights
- No Staking or Delegation: Bitcoin does not have staking or liquidity provision at the base layer. All consensus participation is via PoW mining.
- Deflationary Model: The halving mechanism ensures a decreasing rate of new supply, reinforcing Bitcoin’s scarcity and “sound money” properties.
- Programmable Extensions: While Bitcoin’s base layer is intentionally limited, programmable layers (sidechains, bridges, DeFi protocols) introduce additional locking/unlocking and incentive mechanisms, expanding BTC’s utility.
Historical and Future Implications
- Security Transition: As block rewards decrease, the network’s security will increasingly depend on transaction fees. This transition is a subject of ongoing research and debate.
- DeFi and Layer 2 Growth: The amount of BTC locked in programmable layers (e.g., wrapped BTC, sidechains, staking protocols) has grown significantly, reflecting Bitcoin’s expanding role in the broader crypto ecosystem.
- No Centralized Control: All economic mechanisms are enforced by protocol rules and network consensus, with no central authority able to alter issuance or allocation.
Bitcoin’s token economics are designed for maximum transparency, predictability, and decentralization, with all incentives and supply dynamics hardcoded into the protocol and enforced by the global network of nodes and miners.
Bitcoin (BTC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Bitcoin (BTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BTC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BTC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BTC tokenomikasını başa düşdünüzsə, BTC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BTC Necə Alınır?
Bitcoin (BTC) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla BTC almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Bitcoin (BTC) Qiymət Tarixçəsi
BTC qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
BTC Qiymət Proqnozu
BTC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BTC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
Bitcoin (BTC) Alın
Miqdar
1 BTC = 115,329.84 USD