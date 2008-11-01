Bitcoin (BTC) Məlumatları

Bitcoin 2008-ci ildə rəşid edilmiş və 2009-cu ildə açıq mənbəli proqram təminatı şəklində buraxılmış bir ödəniş sistemi və digər ödəniş sistemi icazə verən sibirdir un bir rəqəmsal varlıqdır və Satoshi Nakamoto tərəfindən icad olunmuşdur. Sistem hədd-havi-şəhər metodu kimi təqdim edilmişdir; istifadəçilər bir aracısız bir şəkildə ödənişlərini həyata keçirə bilərlər.