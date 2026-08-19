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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Big Time üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Big Time üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BIGTIME Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BIGTIME Qiymət Məlumatları

BIGTIME nədir

BIGTIME Whitepaper

BIGTIME Rəsmi Veb-saytı

BIGTIME Tokenomikası

BIGTIME Qiymət Proqnozu

BIGTIME Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Big Time (BIGTIME) texniki analizi

Bugünkü Big Time (BIGTIME) texniki analizi

Big Time analizi səhifəsi BIGTIME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Big Time analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Big Time (BIGTIME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005186--+1,42%-20,67%-58,32%
Big Time qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Big Time texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Big Time anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 7
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 3Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,005171
0,00517
R2
0,00517
0,00517
R1
0,00517
0,00517
PP
0,005169
0,005169
S1
0,005169
0,005169
S2
0,005168
0,005169
S3
0,005168
0,005168

Big Time bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,16M
$6,76 M
$6,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,66 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,65 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Big Time kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBIGTIMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17-$0,03 M0,01
2026-08-16$0,29 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Big Time haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Big Time (BIGTIME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Big Time qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BIGTIME/USDT
$0,005183
$0,005183$0,005183
+0,36%
11.01M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BIGTIME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0,005186 USD

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