Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

SıralamaNo.299

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.19%

Dövriyyə Təklifi1,900,433,921.4100063

Maksimum Təklif5,000,000,000

Ümumi Təchizat5,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.38%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.9827375371067537,2023-12-05

Ən Aşağı Qiymət0.04126017151234018,2025-03-11

İctimai BlokçeynETH

