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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bella üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bella üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bella (BEL) texniki analizi

Bugünkü Bella (BEL) texniki analizi

Bella analizi səhifəsi BEL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bella analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bella (BEL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10567---0,92%+3,99%-0,34%
Bella qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bella texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bella anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 3
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,10557
0,10556
R2
0,10556
0,10556
R1
0,10556
0,10556
PP
0,10555
0,10555
S1
0,10555
0,10555
S2
0,10554
0,10555
S3
0,10554
0,10554

Bella bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$15,27 M
$15,39 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,16 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bella kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBELUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,11
2026-08-18-$0,10 M0,11
2026-08-17-$0,29 M0,11
2026-08-16$0,00 M0,11
2026-08-15-$0,02 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bella haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bella (BEL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bella qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BEL/USDT
$0,10567
$0,10567$0,10567
-0,06%
572.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BEL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0,10567 USD

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