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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Axie Infinity üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Axie Infinity üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Axie Infinity (AXS) texniki analizi

Bugünkü Axie Infinity (AXS) texniki analizi

Axie Infinity analizi səhifəsi AXS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Axie Infinity analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Axie Infinity (AXS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,8446---6,59%-8,65%-30,42%
Axie Infinity qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Axie Infinity texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Axie Infinity anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 5
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,8413
0,8412
R2
0,8412
0,8412
R1
0,8412
0,8412
PP
0,8411
0,8411
S1
0,8411
0,8411
S2
0,841
0,8411
S3
0,841
0,841

Axie Infinity bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,40M
$10,14 M
$10,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,30 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$1,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,94 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Axie Infinity kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAXSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,84
2026-08-18$0,00 M0,84
2026-08-17$0,06 M0,86
2026-08-16-$0,06 M0,88
2026-08-15-$0,10 M0,88

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Axie Infinity haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Axie Infinity (AXS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Axie Infinity qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AXS/USDT
$0,8444
$0,8444$0,8444
0,00%
74.00K (USDT)
AXS/USDC
$0,8429
$0,8429$0,8429
-0,21%
62.37K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AXS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0,8446 USD

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