Bugünkü Axie Infinity (AXS) texniki analizi
Axie Infinity (AXS) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,8446
|--
|-6,59%
|-8,65%
|-30,42%
Axie Infinity texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Axie Infinity anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Alış
|Satış 5
|Neytral 0
|Alış 9
|Texniki göstəricilər:
|Neytral
|Satış 4
|Neytral 5
|Alış 3
Axie Infinity bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Axie Infinity kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|$0,01 M
|0,84
|2026-08-18
|$0,00 M
|0,84
|2026-08-17
|$0,06 M
|0,86
|2026-08-16
|-$0,06 M
|0,88
|2026-08-15
|-$0,10 M
|0,88
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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