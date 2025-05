AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

SıralamaNo.132

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)14.33%

Dövriyyə Təklifi161,463,422.0939347

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat270,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-03-30 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi165.36907993744018,2021-11-06

Ən Aşağı Qiymət0.12343134,2020-11-06

İctimai BlokçeynETH

