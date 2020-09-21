Avalanche (AVAX) Məlumatları

Lavina, blok zinciri sənayesində ən sürətli ağıllı müqavilələr platforması olaraq vaxt-sonluq məzmununda ölçülən və aktivliyini hər hansı bir ispat-bazalı protokolun ən çox validatörü təmin edir. Lavina çok sürətlidir, ucuzdur və yaşıl zəmini var. Hər hansı bir ağıllı müqavilə imkanı olan tətbiq Lavina üzərində rəqibini geridə qoyacaq.