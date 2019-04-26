Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ARPA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ARPA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ARPA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ARPA Qiymət Məlumatları

ARPA nədir

ARPA Whitepaper

ARPA Rəsmi Veb-saytı

ARPA Tokenomikası

ARPA Qiymət Proqnozu

ARPA Qiymət Tarixçəsi

ARPA Alış Bələdçisi

ARPA / Fiat Valyuta Çevirən

ARPA Spot

ARPA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü ARPA (ARPA) texniki analizi

Bugünkü ARPA (ARPA) texniki analizi

ARPA analizi səhifəsi ARPA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ARPA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ARPA (ARPA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008589---1,89%+3,76%-27,19%
ARPA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ARPA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ARPA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 2
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 1Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,008592
0,008592
R2
0,008592
0,008591
R1
0,008591
0,008591
PP
0,008591
0,008591
S1
0,00859
0,00859
S2
0,00859
0,00859
S3
0,008589
0,00859

ARPA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,01M
$16,99 M
$18,00 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ARPA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıARPAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17$0,04 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ARPA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ARPA (ARPA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ARPA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ARPA/USDT
$0,008588
$0,008588$0,008588
-0,94%
6.81M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ARPA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0,008589 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.