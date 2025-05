ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

SıralamaNo.637

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.58%

Dövriyyə Təklifi1,519,586,598.3877385

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,999,999,999.9877386

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-04-26 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.02 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.2751607677412158,2021-11-03

Ən Aşağı Qiymət0.00348694370424,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

