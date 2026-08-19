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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Arbitrum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Arbitrum üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Arbitrum (ARB) texniki analizi

Bugünkü Arbitrum (ARB) texniki analizi

Arbitrum analizi səhifəsi ARB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Arbitrum analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Arbitrum (ARB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07557---6,05%-14,64%-33,00%
Arbitrum qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Arbitrum texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Arbitrum anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07551
0,0755
R2
0,0755
0,07549
R1
0,07549
0,07549
PP
0,07548
0,07548
S1
0,07547
0,07547
S2
0,07546
0,07547
S3
0,07545
0,07546

Arbitrum bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
18,03M
$57,43 M
$39,39 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,44M
3 günlük aktiv alışlar
$4,73 M
3 günlük aktiv satışlar
$5,17 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,17M
7 günlük aktiv alışlar
$14,96 M
7 günlük aktiv satışlar
$15,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Arbitrum kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıARBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,08
2026-08-18$0,02 M0,08
2026-08-17-$0,12 M0,08
2026-08-16$0,08 M0,07
2026-08-15-$0,16 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Arbitrum haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Arbitrum (ARB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Arbitrum qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ARB/USDT
$0,07557
$0,07557$0,07557
-0,11%
1.91M (USDT)
ARB/USDC
$0,07536
$0,07536$0,07536
-0,33%
737.26K (USDT)
ARB/USD1
$0,07549
$0,07549$0,07549
-0,21%
734.50K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ARB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0,07557 USD

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