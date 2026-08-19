Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aptos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aptos üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

APT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

APT Qiymət Məlumatları

APT nədir

APT Whitepaper

APT Rəsmi Veb-saytı

APT Tokenomikası

APT Qiymət Proqnozu

APT Qiymət Tarixçəsi

APT Alış Bələdçisi

APT / Fiat Valyuta Çevirən

APT Spot

APT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Aptos (APT) texniki analizi

Bugünkü Aptos (APT) texniki analizi

Aptos analizi səhifəsi APT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aptos analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aptos (APT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,5305---8,10%-10,83%-45,17%
Aptos qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aptos texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aptos anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 6
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,5304
0,5303
R2
0,5303
0,5302
R1
0,5302
0,5302
PP
0,5301
0,5301
S1
0,53
0,53
S2
0,5299
0,53
S3
0,5298
0,5299

Aptos bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,64M
$72,15 M
$71,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,82M
3 günlük aktiv alışlar
$5,81 M
3 günlük aktiv satışlar
$6,64 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,15M
7 günlük aktiv alışlar
$16,67 M
7 günlük aktiv satışlar
$16,52 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aptos kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAPTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,10 M0,53
2026-08-18$0,14 M0,53
2026-08-17-$0,55 M0,52
2026-08-16$0,38 M0,54
2026-08-15$0,22 M0,54

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aptos haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aptos (APT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aptos qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
APT/USDT
$0,5305
$0,5305$0,5305
+0,45%
177.37K (USDT)
APT/USDC
$0,5299
$0,5299$0,5299
+0,43%
106.92K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

APT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0,5305 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.