Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

SıralamaNo.33

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0009%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)19.06%

Dövriyyə Təklifi633,060,303.0382535

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat1,152,457,029.94875

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi19.90315084342996,2023-01-30

Ən Aşağı Qiymət3.086972917064586,2022-12-29

İctimai BlokçeynAPTOS

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.